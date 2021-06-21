Нещодавно Меган Маркл дала інтерв'ю на радіо. Там вона розповіла про свою книжку "Лавка". Герцогиня розповіла, що надихнулася своїм віршем, що написала принцові Гаррі 2019 року. Цей вірш вона створила після того, як стала мамою вперше.

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Меган Маркл дала інтерв'ю

Книжка Меган Маркл "Лавка" не здобула великої популярності. Та акторка зауважила, що її синові Арчі оповідь дуже сподобалась.

Арчі любить книгу. Він дуже жадібний до книг. Завжди, коли ми читаємо йому книжку, він говорить: "Ще, ще". Тепер ми можемо йому сказати, що мама написала це для нього,

– розповіла Меган.

Маркл також розсекретила, що подарувала чоловікові принцу Гаррі на День батька, який цього року святкували 20 червня. Вона вирішила, що дарунок має бути сентиментальним місцем, де принц міг би проводити час з Арчі. Тому Меган подарувала коханому лавку.

"У цьому оповіданні я спостерігаю за цією любов'ю між моїм чоловіком і нашим сином та уявляю, якою вона буде, коли у них буде більше спільних моментів, коли наш син стане старшим. Від подряпини на коліні до розбитого серця – вони завжди будуть відпочивати на цій лавці, ділитися цими моментами й відчувати свій зв'язок", – поділилась герцогиня Сассекська.

Меган Маркл додала, що в її книжці "Лавка" є багато деталей: "Якщо покопатися, то в ній можна знайти багато особистих моментів, які ми там сховали, – від моїх улюблених квітів до улюблених квітів мами мого чоловіка".

Що відомо про книжку Меган Маркл