Днями у мережі з'явились чутки, що через кілька тижнів після пологів Меган Маркл зробить переліт зі США до Великої Британії. Вона начебто має супроводжувати чоловіка під час відкриття пам'ятника принцесі Діані у Лондоні 1 липня – у день народження леді Ді.

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Але за словами оглядачки, все це маячня, адже пройшло всього зовсім мало часу після народження другої дитини у Меган та Гаррі.

Меган нікуди не полетить. Вона тільки що народила дитину і Гаррі поїде сам,

– розповіло джерело для Ліззі Робінсон.

"Меган не прилетить до Великої Британії, щоб приєднатися до Гаррі на відкритті пам'ятника його покійній матері принцесі Діані 1 липня, підтвердило джерело після того, як американський веб-сайт заявив, що вона буде присутня", – йдеться в офіційному повідмленні Робінсон.

Що відомо про пам'ятник принцесі Діані?

Принцесі Діані 1 липня виповнилося б 60 років, але її життя обірвалось ще у 36-річному віці через автокатастрофу. З нагоди символічної дати принци Вільям і Гаррі готуються відкрити пам'ятник на її честь на території Кенсінгтонського палацу. Його встановлять в улюбленому куточку принцеси Уельської – Затонулому саду.

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