Днями у мережі з'явились чутки, що через кілька тижнів після пологів Меган Маркл зробить переліт зі США до Великої Британії. Вона начебто має супроводжувати чоловіка під час відкриття пам'ятника принцесі Діані у Лондоні 1 липня – у день народження леді Ді.
До теми Принц Гаррі та Меган Маркл прилетять до Лондона через місяць після народження доньки, – ЗМІ
Але за словами оглядачки, все це маячня, адже пройшло всього зовсім мало часу після народження другої дитини у Меган та Гаррі.
Меган нікуди не полетить. Вона тільки що народила дитину і Гаррі поїде сам,
– розповіло джерело для Ліззі Робінсон.
"Меган не прилетить до Великої Британії, щоб приєднатися до Гаррі на відкритті пам'ятника його покійній матері принцесі Діані 1 липня, підтвердило джерело після того, як американський веб-сайт заявив, що вона буде присутня", – йдеться в офіційному повідмленні Робінсон.
Що відомо про пам'ятник принцесі Діані?
Принцесі Діані 1 липня виповнилося б 60 років, але її життя обірвалось ще у 36-річному віці через автокатастрофу. З нагоди символічної дати принци Вільям і Гаррі готуються відкрити пам'ятник на її честь на території Кенсінгтонського палацу. Його встановлять в улюбленому куточку принцеси Уельської – Затонулому саду.
Коли востаннє Меган Маркл була у Великій Британії
- Дружина принца Гаррі востаннє виходила у світ у Лондоні 9 березня 2020 року на щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. Це був їхній останній вихід у складі королівської сім'ї.
- Згодом пара відлучилась від обов'язків сім'ї та переїхала жити у США самостійно. За останній рік Меган більше не прилітала у Лондон, але її чоловік принц Гаррі все ж наніс один візит під час похорону його дідуся принца Філіпа у квітні 2021 року.
- До слова, 4 червня, у Меган Маркл і принца Гаррі народилася друга дитина. Дівчинку назвали Лілібет Діана на честь королеви Єлизавети II і покійної принцеси Діани.