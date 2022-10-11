Украинская певица Злата Огневич рассказала, как она "встретила" массированную ракетную атаку на территорию Украины 10 октября. Воздушная тревога застала артистку в неожиданном месте.
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Злата Огневич застряла в лифте
Певица рассказала, что застряла в лифте, который выключили из-за тревоги. Так что звезде пришлось около 20 минут провести в замкнутом пространстве.
Сегодня провела минут 20, закрыта в лифте. Из-за воздушной тревоги лифты просто отключили. Было очень страшно. Крайне неприятное чувство – осознавать, что я сейчас закрыта в клетке, из которой нет выхода и никто не может ничего с этим поделать. Я приняла для себя такое решение, что с сегодняшнего дня хожу только по лестнице, даже если это будет 15-й этаж,
– призналась артистка.
Злата Огневич лаконично прокомментировала ракетный удар по Украине. Она подчеркнула, что нужно держаться. "Враг Россия – безнадежные отбросы. Когда-нибудь придет день, когда мы скажем "доброго мирного утра". Пока – нет. Сейчас должны аккумулировать в себе все силы и держаться".
Злата о том, как застряла в лифте / Фото с инстаграм-сториз
Звезды в день массированного ракетного удара
- Слава Демин показал фото, сделанное за 10 минут до ракетной атаки на центр Киева. Прилет был недалеко от рабочего места ведущего.
- София Ротару впервые за долгое время прокомментировала войну в Украине и показала на своей странице фотографии последствий прилета по столице.
- Святослав Вакарчук спел на "мосту Кличко", который выстоял, несмотря на обстрел центра Киева. Он исполнил песню "Місто Марії".