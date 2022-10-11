Украинская певица Злата Огневич рассказала, как она "встретила" массированную ракетную атаку на территорию Украины 10 октября. Воздушная тревога застала артистку в неожиданном месте.

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Злата Огневич застряла в лифте

Певица рассказала, что застряла в лифте, который выключили из-за тревоги. Так что звезде пришлось около 20 минут провести в замкнутом пространстве.

Сегодня провела минут 20, закрыта в лифте. Из-за воздушной тревоги лифты просто отключили. Было очень страшно. Крайне неприятное чувство – осознавать, что я сейчас закрыта в клетке, из которой нет выхода и никто не может ничего с этим поделать. Я приняла для себя такое решение, что с сегодняшнего дня хожу только по лестнице, даже если это будет 15-й этаж,

– призналась артистка.

Злата Огневич лаконично прокомментировала ракетный удар по Украине. Она подчеркнула, что нужно держаться. "Враг Россия – безнадежные отбросы. Когда-нибудь придет день, когда мы скажем "доброго мирного утра". Пока – нет. Сейчас должны аккумулировать в себе все силы и держаться".



Злата о том, как застряла в лифте / Фото с инстаграм-сториз

Звезды в день массированного ракетного удара

Слава Демин показал фото, сделанное за 10 минут до ракетной атаки на центр Киева. Прилет был недалеко от рабочего места ведущего.

София Ротару впервые за долгое время прокомментировала войну в Украине и показала на своей странице фотографии последствий прилета по столице.

Святослав Вакарчук спел на "мосту Кличко", который выстоял, несмотря на обстрел центра Киева. Он исполнил песню "Місто Марії".

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