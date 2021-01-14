В субботу, 16 января, на телеканале "Украина" состоится премьера масштабного шоу "Маска". Адаптация всемирно известного проекта The Masked Singer на украинском телевидении стартует впервые. Редакция Showbiz 24 собрала всю известно информацию о проекте, среди которых и размеры штрафов за рассекречивание участников шоу.

Шоу "Маска" – одна из самых ожидаемых премьер зимы. Огромная команда, в которую входит более 200 человек, работала над адаптацией этого проекта в Украине. Уже в эту субботу зрители увидят грандиозное шоу на телеэкранах. Больше о проекте читайте в материале 24 канала.

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Дата премьеры

Загадочное шоу "Маска" выйдет в эфир 16 января в 21:00. Премьера проекта состоится на телеканале "Украина". Зрители будут наблюдать за развитием событий в 12-ти эпизодах.

Творческая команда

Дизайнеры

Над созданием образов для постоянных звездных участников, которых будет 16, и 6 знаменитых гостей работали дизайнеры Назар Дидык и Леся Патока. Они создали 22 костюма-маски, под которыми спрячутся популярные артисты.



Костюм Циклопа для "Маски". Дизайнер – Леся Патока / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Музыкальный продюсер

​Около 100 уникальных аранжировок любимых хитов украинских зрителей подготовил Сергей Грачев.

Режиссеры-постановщики

Над грандиозными номерами, которые будут поражать зрителей, работали настоящие профессионалы своего дела, которых знают далеко за пределами страны – Александр Братковский, Ярослав Губский, Сергей Гуман и Константин Томильченко.

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Также большая команда работала над построением сцены. Для производства использовали инновационные мировые технологии.

Ведущий шоу

Ведущим загадочного проекта стал популярный шоумен Владимир Остапчук. В каждом эпизоде ​​он будет примерять неповторимые образы, которыми будет удивлять зрителей, так же, как и звездные участники. В частности, организаторы рассекретили, что мужчина будет ездить на сцене на роликах, огромном мотоцикле. А также Владимир будет летать над масштабной сценой.

Остапчук рассказал "Сегодня", что даже он не всегда знает, что происходит на сцене и не знает, какие звезды прячутся за масками. Мужчина поделился, что на съемочной площадке были максимальные меры секретности: строго ограничен вход в зону, где готовятся артисты, договоры о неразглашении тайны, имена участников знает минимальное количество людей.



Владимир Остапчук – ведущий шоу "Маска" / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Участники

Участие в загадочном музыкальном шоу примут актеры, музыканты, комики, ведущие, певцы, спортсмены и политики.

Их имена будут держать в тайне до тех пор, пока их не разгадают зрители.

Звездные судьи

Имена знаменитостей, которые будут прятаться за масками, будут угадывать зрители. А помогать сторонникам шоу будут звездные судьи:

Непревзойденная Настя Каменских , которая выступает под псевдонимом NK.

, которая выступает под псевдонимом NK. Народная любимица Оля Полякова.

Продюсер и певец Андрей Данило .

. Исполнитель и актер Дзидзьо.



Звездная судья "Маски" – Настя Каменских / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Штрафы за разглашение тайны

Одна из зрительниц проекта, которая присутствовала на съемках, поделилась, что накануне подписала документы о неразглашении информации. В договоре говорилось, что в случае рассекречивания тайны зритель должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч гривен. Также каждому из зрителей закрывали специальной наклейкой камеру телефона. Если наклейку снимали, организаторы имели право забрать телефон и удалить все материалы относительно шоу, которые были на гаджете.

Подобные документы подписывали все, кто присутствовал на съемочной площадке. Также в СМИ распространяется информация о том, что размеры некоторых штрафов составляют 50 тысяч евро, что равняется более полутора миллиона гривен.