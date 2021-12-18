Не вдалося потрапити у півфінал "Маски" Горилі, яка покинула шоу в 8 випуску. З мрією стати фіналістами загадкового проєкту телеканалу "Україна" у 9 випуску попрощалися ще 3 яскраві персонажі. А 3 найсильніші маски потрапили у фінал.
До теми "Маска" 2 сезон 9 випуск: безжальна Скандал, могутній Тигр і чуттєвий Мухомор у півфіналі
У першій "дуелі" півфіналу виступили Робот і Мухомор. Першим фіналістом "Маски-2" став Мухомор. А Роботу довелося показати обличчя. Під цим загадковим і впевненим персонажем ховалася акторка і ведуча Даша Трегубова, яка приголомшила зіркових детективів і глядачів.
Мухомор і Робот на "Маска-2" / Фото пресслужби
Варто знати "Маска" 2 сезон: всі учасники шоу
Друга співоча дуель відбулася між мужнім Тигром і модною Жирафою. За перемогу боротиметься Жирафа. Під маскою могутнього Тигра був співак Сергій Бабкін! І зіркові детективи розгадали цього героя!
Жирафа і Тигр на "Масці-2" / Фото пресслужби
І третього фіналіста обирали між грайливим Котиком і епатажною учасницею в масці Скандалу, яка отримала шанс стати переможницею другого сезону. Виявилося, що під костюмом Котика був співак Петро Чорний. І Олі Поляковій вдалося розсекретити цього персонажа!
Котик і Скандал на "Масці-2" / Фото пресслужби
Фіналісти 2 сезону "Маски"
- Мухомор;
- Жирафа;
- Скандал.
Фіналісти "Маски-2" / Фото з інстаграму шоу