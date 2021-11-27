На телеканалі "Україна" відгримів 6 випуск 2 сезону "Маски". Проєкт на екваторі, тому цього тижня голосування було ще напруженішим. Зіркові детективи і глядачі не хочуть прощатися з улюбленими героями, однак це доводиться робити.
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Перше голосування відбулося між Горилою, яка минулого тижня вже була в номінації на викриття, та Джмелем. Детективи і глядачі вирішили дати ще один шанс Горилі й вона пройшла у наступний етап шоу.
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Вдруге голосували після виступів трьох учасників: Тигра, Мухомора та Скандалу. Експерти і глядачі в студії дали можливість зберегти таємниці Тигрові та Мухомору.
Отже, в 6 випуску в зоні ризику на викриття опинилися Джміль та Скандал.
Учасники "Маски-2" – Джміль і Скандал / Фото пресслужби
Найменшу кількість балів цього тижня набрав учасник, який ховався під костюмом Джмеля. Йому довелося зняти маску та показати справжнє обличчя. Виявилося, що це був актор "Кварталу 95" Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій Казанін).