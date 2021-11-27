На телеканалі "Україна" відгримів 6 випуск 2 сезону "Маски". Проєкт на екваторі, тому цього тижня голосування було ще напруженішим. Зіркові детективи і глядачі не хочуть прощатися з улюбленими героями, однак це доводиться робити.

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Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття. У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

Перше голосування відбулося між Горилою, яка минулого тижня вже була в номінації на викриття, та Джмелем. Детективи і глядачі вирішили дати ще один шанс Горилі й вона пройшла у наступний етап шоу.

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Вдруге голосували після виступів трьох учасників: Тигра, Мухомора та Скандалу. Експерти і глядачі в студії дали можливість зберегти таємниці Тигрові та Мухомору.

Отже, в 6 випуску в зоні ризику на викриття опинилися Джміль та Скандал.



Учасники "Маски-2" – Джміль і Скандал / Фото пресслужби

Найменшу кількість балів цього тижня набрав учасник, який ховався під костюмом Джмеля. Йому довелося зняти маску та показати справжнє обличчя. Виявилося, що це був актор "Кварталу 95" Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій Казанін).