6 випуск другого сезону "Маски" показали на телеканалі "Україна" 27 листопада. Вперше на сцені виступила зіркова гостя. Як це було – читайте далі.

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Відкриття 6 випуску "Маски" / Фото пресслужби каналу "Україна"

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе. Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття. Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці. Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Зіркова гостя – Пальчіка

Костюм Пальчіки створили за ескізом юного шанувальника гіпершоу. Дизайнери "Маски" відтворили його до найменших деталей. Артистка, яка ховається за цим персонажем звернулася до зіркових детективів і глядачів: "Привіт усім шанувальникам загадок! Я – Пальчіка. Я готова плутати та інтригувати й, як ви вже зрозуміли, мені зовсім нескладно буде обвести вас навколо пальця. Сподіваюсь, ви не будете тикати пальцем в небо, розгадуючи мене".

Пісня: Duffy – Mercy

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Jerry Heil, Олександра Заріцька



Зіркова гостя "Маски-2" – Пальчіка / Фото пресслужби

Хто насправді виходив на сцену "Маски" в костюмі балакучої Пальчіки – дізнавайтеся за посиланням.

Виступи учасників 6 випуску

Горила

У минулому випуску Горила потрапила в номінацію, тому цього разу намагалася якомога більше заплутати зіркових детективів і глядачів. Тоді вона розповідала, що брала участь у танцювальному проєкті, однак не перемогла там. А також була причетна до конкурсу краси. Цього разу учасниця поділилася новими підказками:

пише авторські пісні й збирає великі аудиторії слухачів;

лише одна літера відрізняє її від ведучого Семакіна;

ще більше говорять її виступи.

У своєму номері Горила порушила проблему вбивства тварин, чим довела до сліз детективів та глядачів у залі.

Пісня: Максим Фадєєв – "Танцы на стеклах"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: TAYANNA, Джамала



Учасниця 2 сезону "Маски" – Горила / Фото пресслужби

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Джміль

У попередніх пізказках Джміль розповідав, що має дуже древній рід, є дуже крутим і популярним й не має постійного місця проживання. Персонаж розповів, що гучно святкує день адвокатури. А також він обожнює помпезне кіно. Він також реалізував ідею певного фільму не професійно, але дуже близько.

Оля Полякова запитала, чи Джміль грав колись у КВН. Персонаж відповів ствердно. Також він був учасником дуету, де співав разом із жінкою, а також грав у театрі.

Пісня: Потап і Настя – "На районе"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Сергій Бабкін, Alekseev, Анатолій Анатоліч



Учасник 2 сезону "Маски" – Джміль / Фото пресслужби

Мухомор

Відомо, що Мухомор дуже меланхолійний і самотній, він часто змінював зовнішність. Андрій Данилко у минулому випуску заявив, що знає, хто під маскою Мухомора, однак розсекретить свою версію лише тоді, коли він покаже справжнє обличчя. У пошуках коханої персонаж завжди докладав багато зусилль. Навіть намагався потрапити в гламурне шоу, однак не зміг. А все тому, що "вусата камбала" виявилася спритнішою за нього.

Мухомор розповів, що часто був закоханий, однак і часто залишався один. Він розлучений і пише пісні.

Пісня: HammAli & Navai – "Птичка"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Дмитро Коляденко, Позитив, Андрій Хливнюк



Учасник 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото пресслужби

Тигр

Справу свого життя Тигр знайшов ще в дитинстві. Щоб отримати славу, яку має зараз, Тигр надихався багатьма історіями успіху. Одного разу персонаж сам став жертвою. Ним заволодівали отруйні думки й мав репутацію безжального хижака. Він тоді навіть забув про свою найзаповітнішу мрію. Але без минулого він не мав би того, що має зараз.

Андрій Данилко поцікавився, чи Тигр співав у складі гурту. Однак він не є професійним співаком.

Пісня: Delilah

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Єгор Крутоголов, Сергій Бабкін, Фагот, Тарас Цимбалюк, Сергій Притула, Віталій Білоножко



Учасник 2 сезону "Маски" – Тигр / Фото пресслужби

Скандал

Зараз Скандал працює за фахом, який здобув в університеті, однак раніше мріяв присвятити себе зціленню людських душ. У чорному ящику, про який згадували в 2 випуску, був мікрофон. Особливістю цього персонажа є те, що він єдиний розмовляє російською.

У чорному ящику цього тижня є найбезкорисливіша любов Скандалу, який обожнює плітки. Адже скандал розмножується саме плітками. І одна з них приписує їй інтимний зв'язок з народним улюбленцем, який випускає продукт, який ніколи б не рекламувала Дженніфер Лопес.

Ще в одній чорній скринці була фата. Скандал часто показують у телевізорі й часто в досить непристойних шоу.

Пісня: Світлана Лобода – "Твои глаза"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Василіса Фролова, Слава Камінська, Дар'я Астаф'єва, MARUV



Учасник 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото пресслужби