На телеканале "Украина" отгремел 6 выпуск 2 сезона "Маски". Проект на экваторе, поэтому на этой неделе голосование было еще напряженнее. Звездные детективы и зрители не хотят прощаться с любимыми героями, однако это приходится делать.
К теме "Маска" 2 сезон 6 выпуск: первая звездная гостья и слезы от выступления Гориллы
Первое голосование состоялось между Гориллой, которая на прошлой неделе уже была в номинации на разоблачение, и Шмелем. Детективы и зрители решили дать еще один шанс Горилле и она прошла в следующий этап шоу.
Обратите внимание "Маска" 2 сезон: все участники шоу
Второй раз голосовали после выступлений трех участников: Тигра, Мухомора и Скандала. Эксперты и зрители в студии дали возможность сохранить тайны Тигру и Мухомору.
Итак, в 6 выпуске в зоне риска на разоблачение оказались Шмель и Скандал.
Участники "Маски-2" – Шмель и Скандал / Фото пресс-службы
Наименьшее количество баллов на этой неделе набрал участник, который скрывался под костюмом Шмеля. Ему пришлось снять маску и показать настоящее лицо. Оказалось, что это был актер "Квартала 95" Степан Казанин (настоящее имя – Сергей Казанин).