На телеканале "Украина" отгремел 6 выпуск 2 сезона "Маски". Проект на экваторе, поэтому на этой неделе голосование было еще напряженнее. Звездные детективы и зрители не хотят прощаться с любимыми героями, однако это приходится делать.

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Согласно правилам шоу, в одном эфире проходят два голосования, которые проходят в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех других участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение. В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

Первое голосование состоялось между Гориллой, которая на прошлой неделе уже была в номинации на разоблачение, и Шмелем. Детективы и зрители решили дать еще один шанс Горилле и она прошла в следующий этап шоу.

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Второй раз голосовали после выступлений трех участников: Тигра, Мухомора и Скандала. Эксперты и зрители в студии дали возможность сохранить тайны Тигру и Мухомору.

Итак, в 6 выпуске в зоне риска на разоблачение оказались Шмель и Скандал.



Участники "Маски-2" – Шмель и Скандал / Фото пресс-службы

Наименьшее количество баллов на этой неделе набрал участник, который скрывался под костюмом Шмеля. Ему пришлось снять маску и показать настоящее лицо. Оказалось, что это был актер "Квартала 95" Степан Казанин (настоящее имя – Сергей Казанин).