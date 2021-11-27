Оля Полякова переконана, що під цим неординарним костюмом заховалася Jerry Heil. Чи вдалося зірковому детективу розгадати Пальчіку – читайте в матеріалі.

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Пальчіка – зіркова гостя 6 випуску "Маски"

Пальчіка – це маска народної дитячої любові. ЇЇ ескіз намалював юний шанувальник гіпершоу. Дизайнери "Маски" відтворили костюм до найменших дрібниць.



Зіркова гостя "Маска-2" – Пальчіка / Фото пресслужби каналу "Україна"

"Привіт усім шанувальникам загадок! Я – Пальчіка. Я готова плутати та інтригувати й, як ви вже зрозуміли, мені зовсім нескладно буде обвести вас навколо пальця. Сподіваюсь, ви не будете тикати пальцем в небо, розгадуючи мене", – сміючись, сказала Пальчіка в ефірі.

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Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Jerry Heil



Зіркова гостя "Маска-2" – Пальчіка / Фото пресслужби каналу "Україна"

Хто під маскою

Виявилося, що образ, створений дитиною, приміряла на себе солістка гурту KAZKA – Олександра Заріцька!

Ексклюзивно для 24 каналу артистка розповіла про участь у "Масці": "Костюм був більш-менш комфортним, коли стояла без голови-пальчиків. Він дуже яскравий з блискітками – все, як я люблю. У ньому хоча б можна було ходити. Знаю, що є костюми, в яких навіть не походиш. Щоправда, коли йшла зі сцени, ледь не впала. На щастя, все обійшлося".

Також Олександра подякувала Єлисею, який намалював цей образ: "Він справжній маленький геній. Думаю, для "Маски" намалює ще багато костюмів".

Олександра Заріцька в образі Пальчіки / Фото пресслужби каналу "Україна"