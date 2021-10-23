"Маска" 2 сезон 1 випуск: феєричний виступ Робота та грайливе Порося
Джерело:24 канал
Другий сезон грандіозного шоу "Маска" стартував 23 жовтня. Загадкові персонажі приголомшили зіркових детективів і глядачів яскравими костюмами й неповторними виступами. 7 учасників групи А.
На продовження гіпершоу "Маска" чекали мільйони телеглядачів. У новому сезоні організатори підготували ще масштабніші костюми. Тепер протягом декількох тижнів уся країна відгадуватиме, хто ж ховається під масками. Як виступили учасники 1 випуску – читайте далі.
Зверніть увагу "Маска" 2 сезон 1 випуск: хто вибув з шоу
Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе.
Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття.
Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатку обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці.
Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.
Виступи учасників 1 випуску
Робот
З перших підказок стало зрозуміло, що під маскою ховається співак. З кожним з зіркових детективів у цього персонажа є спільне: з Олею Поляковою – 5 співпадінь, з Олегом Винником – 4, з NK – 2, з Дзідзьо – 2, з Андрієм Данилком – 3. Однак після того, як Робот заспівав, детективи засумнівалися й запідозрили, що під маскою ховається жінка.Пісня: арія з опери "Кармен"
Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Оля Цибульська, Олена Омаргалієва, Камалія, Віталій Козловський.
Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото з інстаграму шоу
Баян
Під маскою Баяна ховається жінка. Вона є хедлайнером виступів, як на НСК "Олімпійському", так і на святкуваннях у родинному колі. Баян встиг бути на червоних доріжках в Нью-Йорку і Лондоні. Персонаж є досить популярним і його точно знають зіркові детективи та глядачі.Пісня: Алла Пугачева – "Арлекино"
Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Лілія Сандулеса, мама Андрія Данилка, Алла Пугачова, Оксана Байрак.
Учасник 2 сезону "Маски" – Баян / Фото з інстаграму шоу
Котик
Котик представлявся з папочкою в руці, тому судді припустили, що під маскою ховається ведучий. Персонаж запропонував зірковим детективам розгадати кросворд, який стосується їх, однак цим ще більше заплутав, адже вони так і не змогли розгадати.Пісня: Гриби – "Тает лед"
Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Оля Цибульська, Віталій Козловський, Потап, Монатік.
Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото з інстаграму шоу
Фея
Вона – найчарівніше створіння і все завдяки її природним якостям. Фея зазначила, що кожен може побачити в ній різних персонажей, все залежить від особистого сприйняття. Для кожного з зіркових детективів Фея може придумати певний образ, тому вони припустили, що під маскою може ховатися режисерка кліпу або дизайнерка.Пісня: "Леди Совершенство"
Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Ксенія Мішина, Юлія Магдич, Ольга Фреймут.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Фея / Фото з інстаграму шоу
Порося
Персонаж розповів, що "офіційно зареєстрований у небесній канцелярії охоронцем одного з детективів". Він буває дуже різним і дуже полюбляє райські трюфелі та спогади про "22 витівки, які вдалося провернути на ангельській посаді".Пісня: Wellboy – "Гуси"
Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Андрій Хливнюк, Олег Кензов, Фагот, Олександр Педан.
Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото з інстаграму шоу
Жирафа
Жирафа виступає в образі нареченої. Вона зазначила, що їй набагато комфортніше було б років 50 тому, адже ці часи нагадують їй дитинство. Людина, яка допомогла їй на сцені, сформувалася як особистість в 70-ті роки.Пісня: Наргиз – "Ты моя нежность"
Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Вікторія Смеюха, Леся Нікітюк, Ірина Білик, Оля Цибульська.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото з інстаграму шоу
Кажан
Цей персонаж дуже різний – буває добрим і спокійним, а буває злим і енергійним. Таким було й його дитинство, але все, що він робить, відбувається під музику. Зіркові детективи припустили, що під маскою Кажана може ховатися актор, який грає різні ролі.Пісня: Філіп Кіркоров – "Мышь"
Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Петро Чорний, Павло Зібров, Остап Ступка, Володимир Гришко.
Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото з інстаграму шоу