30 жовтня у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступили учасники групи Б. Та не всім вдалося зачарувати зіркових суддів і глядачів в залі, тому один загадковий персонаж назавжди покинув проєкт.

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Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття. У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

Перше голосування відбулося після виступу трьох учасників: Грифона, Джмеля, та Горили. Серед них найменшу кількість балів отримав Грифон, який потрапив у номінацію на викриття.

У номінацію також потрапив Мухомор, а Скандал, Совеня та Тигра побачимо в наступному випуску їхньої групи.

Фінальний вибір зробили глядачі. Більшість з них захотіла зняти маску з Грифона. Виявилося, що під магічним костюмом ховався футболіст Андрій Пятов.

Нагадаємо, зіркові детективи думали, що під цією маскою ховається Станіслав Боклан, Олександр Усик, Дмитро Гордон, Олег Ляшко або Сергій Мельник.