30 жовтня у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступили учасники групи Б. Та не всім вдалося зачарувати зіркових суддів і глядачів в залі, тому один загадковий персонаж назавжди покинув проєкт.
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Перше голосування відбулося після виступу трьох учасників: Грифона, Джмеля, та Горили. Серед них найменшу кількість балів отримав Грифон, який потрапив у номінацію на викриття.
У номінацію також потрапив Мухомор, а Скандал, Совеня та Тигра побачимо в наступному випуску їхньої групи.
Фінальний вибір зробили глядачі. Більшість з них захотіла зняти маску з Грифона. Виявилося, що під магічним костюмом ховався футболіст Андрій Пятов.
Нагадаємо, зіркові детективи думали, що під цією маскою ховається Станіслав Боклан, Олександр Усик, Дмитро Гордон, Олег Ляшко або Сергій Мельник.