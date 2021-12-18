"Маска" 2 сезон 9 випуск: одразу 3 учасники покинули шоу

18 грудня глядачі спостерігали за півфіналом 2 сезону "Маски". У 9 випуску шоу покинули одразу 3 учасники. Хто показав справжнє обличчя, а хто боротиметься за перемогу – дізнавайтеся далі.

Не вдалося потрапити у півфінал "Маски" Горилі, яка покинула шоу в 8 випуску. З мрією стати фіналістами загадкового проєкту телеканалу "Україна" у 9 випуску попрощалися ще 3 яскраві персонажі. А 3 найсильніші маски потрапили у фінал.

До теми "Маска" 2 сезон 9 випуск: безжальна Скандал, могутній Тигр і чуттєвий Мухомор у півфіналі

Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

У першій "дуелі" півфіналу виступили Робот і Мухомор. Першим фіналістом "Маски-2" став Мухомор. А Роботу довелося показати обличчя. Під цим загадковим і впевненим персонажем ховалася акторка і ведуча Даша Трегубова, яка приголомшила зіркових детективів і глядачів.



Мухомор і Робот на "Маска-2" / Фото пресслужби

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Друга співоча дуель відбулася між мужнім Тигром і модною Жирафою. За перемогу боротиметься Жирафа. Під маскою могутнього Тигра був співак Сергій Бабкін! І зіркові детективи розгадали цього героя!



Жирафа і Тигр на "Масці-2" / Фото пресслужби

І третього фіналіста обирали між грайливим Котиком і епатажною учасницею в масці Скандалу, яка отримала шанс стати переможницею другого сезону. Виявилося, що під костюмом Котика був співак Петро Чорний. І Олі Поляковій вдалося розсекретити цього персонажа!



Котик і Скандал на "Масці-2" / Фото пресслужби

Фіналісти 2 сезону "Маски"

Мухомор;

Жирафа;

Скандал.

Фіналісти "Маски-2" / Фото з інстаграму шоу