Не удалось попасть в полуфинал "Маски" Гориле, которая покинула шоу в 8 выпуске. С мечтой стать финалистами загадочного проекта телеканала "Украина" в 9 выпуске простились еще 3 ярких персонажа. А 3 сильнейшие маски попали в финал.

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Согласно правилам шоу, в одном эфире происходят два голосования, которые проходят в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех других участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение. В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

В первой "дуэли" полуфинала выступили Робот и Мухомор. Первым финалистом "Маски-2" стал Мухомор. А Роботу пришлось показать лицо. Под этим загадочным и уверенным персонажем скрывалась актриса и ведущая Даша Трегубова, ошеломившая звездных детективов и зрителей.



Мухомор и Робот на "Маска-2" / Фото пресс-службы

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Вторая певческая дуэль состоялась между мужественным Тигром и модной госпожой Жираф. За победу будет бороться Жираф. Под маской могущественного Тигра был певец Сергей Бабкин! И звездные детективы разгадали этого героя!



Жираф и Тигр на "Маске-2" / Фото пресс-службы

И третьего финалиста выбирали между игривым Котиком и эпатажной участницей в маске Скандала, которая получила шанс стать победительницей второго сезона. Оказалось, что под костюмом Котика был певец Петр Черный. И Оле Поляковой удалось рассекретить этого персонажа!



Котик и Скандал на "Маске-2" / Фото пресс-службы

Финалисты 2 сезона "Маски"

Мухомор;

Жираф;

Скандал.

Финалисты "Маски-2" / Фото с инстаграма шоу