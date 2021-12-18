Не удалось попасть в полуфинал "Маски" Гориле, которая покинула шоу в 8 выпуске. С мечтой стать финалистами загадочного проекта телеканала "Украина" в 9 выпуске простились еще 3 ярких персонажа. А 3 сильнейшие маски попали в финал.
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В первой "дуэли" полуфинала выступили Робот и Мухомор. Первым финалистом "Маски-2" стал Мухомор. А Роботу пришлось показать лицо. Под этим загадочным и уверенным персонажем скрывалась актриса и ведущая Даша Трегубова, ошеломившая звездных детективов и зрителей.
Мухомор и Робот на "Маска-2" / Фото пресс-службы
Стоит знать "Маска" 2 сезон: все участники шоу
Вторая певческая дуэль состоялась между мужественным Тигром и модной госпожой Жираф. За победу будет бороться Жираф. Под маской могущественного Тигра был певец Сергей Бабкин! И звездные детективы разгадали этого героя!
Жираф и Тигр на "Маске-2" / Фото пресс-службы
И третьего финалиста выбирали между игривым Котиком и эпатажной участницей в маске Скандала, которая получила шанс стать победительницей второго сезона. Оказалось, что под костюмом Котика был певец Петр Черный. И Оле Поляковой удалось рассекретить этого персонажа!
Котик и Скандал на "Маске-2" / Фото пресс-службы
Финалисты 2 сезона "Маски"
- Мухомор;
- Жираф;
- Скандал.
Финалисты "Маски-2" / Фото с инстаграма шоу