У кожному випуску гіпершоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", знімає маску учасник, який найменше вразив публіку. Хто з відомих людей ховався під одним з костюмів – читайте далі.

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