Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.