"Маска" 2 сезон 5 выпуск: кто выбыл / Коллаж: Showbiz 24
В 5 выпуске 2 сезона "Маски", который вышел в эфир 20 ноября, выступили 5 участников группы. Они удивили звездных детективов и зрителей новыми выступлениями и запутали подсказками. С кого на этой неделе решили снять маску – узнавайте дальше.
В каждом выпуске гипершоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", снимает маску участник, который меньше всего поразил публику. Кто из известных людей прятался под одним из костюмов – читайте далее.
В 5 выпуске первое голосование состоялось между Роботом и Поросенком. Зрители и звездные детективы уверены, что еще раз хотят увидеть выступление Робота, поэтому Поросенок оказался в зоне риска на разоблачение.
Второго номинанта выбирали между Летучей мышью, Жирафихой и Котиком. Рискует снять маску Летучая мышь.