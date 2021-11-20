В каждом выпуске гипершоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", снимает маску участник, который меньше всего поразил публику. Кто из известных людей прятался под одним из костюмов – читайте далее.

Обратите внимание "Маска" 2 сезон 5 выпуск: Жирафиха спела хит Джамалы, а NK почесала ушко Котика

В 5 выпуске первое голосование состоялось между Роботом и Поросенком. Зрители и звездные детективы уверены, что еще раз хотят увидеть выступление Робота, поэтому Поросенок оказался в зоне риска на разоблачение.

Второго номинанта выбирали между Летучей мышью, Жирафихой и Котиком. Рискует снять маску Летучая мышь.