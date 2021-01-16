16 января на телеканале "Украина" состоялся 1 выпуск загадочного шоу "Маска". В номинацию попали два участника. Кто оказался в зоне риска на разоблачение и покинул шоу – читайте далее.

Шоу "Маска" – одна из самых ожидаемых премьер зимы. В 1 выпуске грандиозного проекта выступили 8 участников, которые ошеломили и очаровали не только зрителей, но и звездных судей. Именно по результатам их голосования двое персонажей попали в номинацию.

К теме Маска 1 выпуск: загадочный иностранец среди участников и пятый судья шоу

В первой части выпуска выступили Дракон, Коза, Лиса и Лягушонок. Именно среди них зрители и звездные детективы выбирали того, кто станет претендентом на разоблачение. После голосования ведущий Владимир Остапчук объявил, что в номинацию попадает Коза.

Во второй части костюмами и потрясающим исполнением легендарных песен удивили Буйвол, Роза, Сом и Солнце. После выступления последнего участника зрители и судьи снова голосовали за того, с кого стремились снять маску. В зоне риска оказалась Роза.

Читайте также Шоу "Маска": дата выхода, имена звездных судей и штрафы за разглашение тайны

Во время того, как ведущий объявлял о старте финального голосования среди двух номинантов, на сцену вышел Буйвол, который заявил, что сегодня рассекретит свою личность, поскольку является пятым судьей шоу. Буйвол объяснил, что вышел на сцену "Маски", как участник, поскольку хотел понять, каково это.

Однако в 1 выпуске создатели шоу все-таки не рассекретили имя Буйвола. Он снимет маску уже в следующую субботу, 23 января, в 21:00 на телеканале "Украина".