Машу Єфросиніну звинуватили в "розпалюванні ворожнечі": що відповіла зірка

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, що часто чує звинувачення щодо її "розпалювання ворожнечі". Вона відповіла на подібні закиди.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна жорстко висловилась про росіян. Вона підкреслила, що їй не потрібен мир у спілкуванні з ворожим народом.

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Маша Єфросиніна відповіла на закиди

Телеведуча зізналась, що дуже часто натикається на коментарі типу "Маша була такою приємною і стала такою злою"; "Маша тільки ненависть розпалює, це не приведе до миру". Зірка жорстко відповіла на такі звинувачення.

Мені нах*й не потрібен мир у спілкуванні з вашим народом! Ви, люди з бракованим генетичним кодом, зробили мене і весь мій народ таким до кінця наших днів! Ну, або до кінця ваших днів. І засуньте собі в дупу сумні фрази "не всі російські такі". Ті, хто не такі, вже вчать другу мову!

– наголосила Єфросиніна.

На додаток ведуча опублікувала відео від СБУ, у якому звучить перехоплена розмова російського військового з дівчиною. Та цинічно дозволила йому ґвалтувати українок, але нічого їй про це не розказувати.

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