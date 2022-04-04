Російський артист Микола Басков опублікував допис, у якому поскаржився на "цькування" у соціальних мережах. Він додав, що також отримав чимало підтримки від фанатів, бо всі начебто знають, що державні системи Заходу побудовані на "брехні та збоченні".

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Маша Єфросиніна звернулась до Баскова

Українська телеведуча не змогла оминути брехливий та маніпулятивний допис путінського фаната. Найперше вона пригадала про Бучу й Гостомель, жорсткими фотографіями з яких кишить інтернет.

"Сьогодні вся стрічка заповнена фотографіями з Бучі, Гостомеля, Київської області, звідки нарешті вигнали російську мерзоту. Ця мерзота бігла, прихопивши з собою блендери й праски в трусах, прикраси наших жінок, перед цим убивши й зґвалтувавши їх. У Бучі знайшли близько 300 трупів людей зі зв'язаними руками, десятки з них потерпіли катування. Ці фотографії нещадно банить інстаграм, бо навіть цифрові налаштування нездатні це переварити. Зате здатні переварити мерзенні душі Баскових, Канделакі, Машкових, Симоньян, Соловйових та інше начиння диктатора Путіна", – сказала Маша Єфросиніна.

Ведуча підкреслила, що всі ці особи точно бачили фото з Київської області та дивляться її нове відео. Зірка припустила, що вони "зображають шизофренію", бо бояться диктатора.

Послухай, ти, Басков, наполіроване й натерте очко. Ти пишеш, що ми "братський народ“. Не смій ніколи своїм поганим язиком цю фразу взагалі вимовляти. Ми "братський народ, який живе у брехні та збоченні"? Брехня – це коли тобі забороняють висловлювати позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова "ні війні". Брехня та збочення – ви гнійні пропагандисти,

– наголосила Єфросиніна.

"Ти мені, Колінька, у 2014 говорив, що ми здохнемо, що ми у рваних колготках приповземо до Москви в пошуках заробітку. Не приповзли. Брехня й збочення – це коли ваш диктатор не виходить з бункера, а вам розсилаються методички, що писати й де, інакше як це у кількох сотень людей практично один в один ті самі слова у дописах. Ідентична риторика", – зауважила зірка.

Живіть з цим, бо жити вам залишилося недовго. Незабаром ви почнете себе зжирати. Скоро ти приїжджатимеш на свої концерти за їжу. Або ж тобі придумають ще більше вибл*дство для того, щоб ти міг заробляти криваві гроші,

– підсумувала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна засудила Баскова:

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вже не вперше звертається до російських медійних осіб, що підтримують Путіна. Тоді вона нагадала, як Басков і Канделакі заробляли в Україні та були улюбленцями публіки, чого не буде тепер.

"Моя єдина надія, що пишете ви цю всю хе*ню за чиїмось наказом із пушкою біля скроні, тому що це загрожує вашому життю. І цю пушку тримають не українські солдати. Тому що українські солдати вас пожаліли б, як жаліють ваших військових, яких беруть у полон", – додала вона й підкреслила, що з 24 лютого кожен росіянин приречений на відчуття сорому.