29-річна Олександра Заріцька вперше за два місяці війни приїхала на Київщину. Дорогою до свого дому вона побачила розбомблений Ірпінь, зруйновані будинки та мости, вигорілий вщент торгівельний центр.

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Олександра Заріцька повернулася додому зі США

Привіт, любий Ірпінь. Привіт, моя Україна. Мій Ірпінь, дуже мало вцілілих будівель… Просто серце аж коле від болю,

– зізналася солістка гурту KAZKA.

"Ви можете подавитися всією вкраденою технікою, деталями від машини, але цих малюків я вам не пробачу", – заявила Олександра Заріцька, сфотографувавши зів'ялі вазони.

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Свій заміський дім біля Гостомеля зірка не зняла, адже не показувала його й до війни. Як відомо, у будинок Заріцької вдерлися росіяни й розграбували. Винесли все – техніку, цінні речі, 30-кілограмову колонку та навіть мікрофон, який загубили його по дорозі.

"Мені не шкода речей, просто неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому домі. Відчуття, що туди вдерлися, у тій дім, у твою фортецю, і принизили", – розповідала лідерка гурту KAZKA у квітні.