Телеведуча зізнається, що Настя у житті така ж, яка була і на інтерв'ю. Сама ж Каменських вважає, що була щирою і пишається розмовою з Єфросиніною.
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Що Єфросиніна думає про інтерв'ю з Каменських
Днями зіркова ведуча поспілкувалася з Лєрою Мандзюк. Стендаперка запитала у Єфросиніної, чи очікувала вона, що інтерв'ю з Каменських "розберуть" на меми.
Єфросиніна зізналася, що її всі запитують про це інтерв'ю.
Єдине, що я можу відповісти на це – вона (Настя Каменських – 24 Канал) така і є. Моє основне завдання було показати, яка сьогодні людина,
– заявила Маша.
Телеведуча додала, що вони не хотіли підставити співачку. Ба більше – команда Каменських передивлялася інтерв'ю перед його випуском.
Що було не так з інтерв'ю Насті Каменських
Відео Насті вийшло в червні. Тоді артистка вперше зізналася, що після 24 лютого 2022 року пила багато алкоголю, щоб забутися. Вона також звернулася до спеціалістів, які призначили їй антидепресанти.
Після розмови з Машею Єфросиніною співачка зіткнулася з критикою. Більшість коментарів під інтерв'ю Каменських були негативними, адже глядачі не повірили у щирість артистки:
- "Вона завжди така була – манірна, не щира, награна. Не потрібно зачаровуватися, щоб не розчаровуватися".
- "Як важко слухати Настю. Якесь перебільшення у всіх жестах, словах, емоціях".
- "Вийшло дуже драматично-комедійне інтерв'ю. Насті потрібно відкрити себе ще й у кіно – сильні емоції, шикарна міміка, талант"
- "Настя – акторка без Оскара. То сміється, то витискає штучні сльози".
Проте багато фанів підтримали Каменських після інтерв'ю. Вони подякували їй за правду й те, що вона поділилася власним досвідом переживання війни.