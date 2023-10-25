Телеведуча зізнається, що Настя у житті така ж, яка була і на інтерв'ю. Сама ж Каменських вважає, що була щирою і пишається розмовою з Єфросиніною.

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Що Єфросиніна думає про інтерв'ю з Каменських

Днями зіркова ведуча поспілкувалася з Лєрою Мандзюк. Стендаперка запитала у Єфросиніної, чи очікувала вона, що інтерв'ю з Каменських "розберуть" на меми.

Єфросиніна зізналася, що її всі запитують про це інтерв'ю.

Єдине, що я можу відповісти на це – вона (Настя Каменських – 24 Канал) така і є. Моє основне завдання було показати, яка сьогодні людина,

– заявила Маша.

Телеведуча додала, що вони не хотіли підставити співачку. Ба більше – команда Каменських передивлялася інтерв'ю перед його випуском.

Що було не так з інтерв'ю Насті Каменських

Відео Насті вийшло в червні. Тоді артистка вперше зізналася, що після 24 лютого 2022 року пила багато алкоголю, щоб забутися. Вона також звернулася до спеціалістів, які призначили їй антидепресанти.

Після розмови з Машею Єфросиніною співачка зіткнулася з критикою. Більшість коментарів під інтерв'ю Каменських були негативними, адже глядачі не повірили у щирість артистки:

"Вона завжди така була – манірна, не щира, награна. Не потрібно зачаровуватися, щоб не розчаровуватися".

"Як важко слухати Настю. Якесь перебільшення у всіх жестах, словах, емоціях".

"Вийшло дуже драматично-комедійне інтерв'ю. Насті потрібно відкрити себе ще й у кіно – сильні емоції, шикарна міміка, талант"

"Настя – акторка без Оскара. То сміється, то витискає штучні сльози".

Проте багато фанів підтримали Каменських після інтерв'ю. Вони подякували їй за правду й те, що вона поділилася власним досвідом переживання війни.