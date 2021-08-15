Телезірка зізналась, що закохалась у свою сукню з першого погляду. Маша Єфросиніна, у гардеробі якої є речі від Gucci, Prada, Chanel та інших преміальних будинків мод, приємно здивувалась, що її створили українські модельєри.

До теми Маша Єфросиніна показала, який вигляд має латексна сукня до того, як її обробляють спреєм: фото

"Я побачила цю сукню випадково в інстаграмі. Подумала, що західний бренд якийсь. З'ясувалось, західноукраїнський. Я радію дуже, коли бачу, що в Україні створюються гідні світових доріжок вбрання! І дуже радію, що влізла в нього", – поділилась Маша Єфросиніна.

Образ Маші Єфросиніної на "Українській пісні"

Перед багатотисячною публікою та десятками камер ведуча з'явилась у блискучій нюдовій сукні без бретелей з глибоким декольте. Тугий корсет ефектно підкреслив тендітну талію зірки, а пишний низ додав вечірньому образу елегантності.

Як зазначено на офіційному сайті, вбрання від бренду Milla Nova коштує маже 14 тисяч гривень.

Під ніжну сукню Маша Єфросиніна підібрала босоніжки на високих підборах, в яких впевнено дефілювала сценою. Стилісти вклали її волосся у голлівудські локони й зробили макіяж зі стрілками та блискучими тінями.

Маша Єфросиніна в сукні за 14 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна в сукні за 14 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Напередодні Маша Єфросиніна демонструвала не менш розкішні аутфіти: