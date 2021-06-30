Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто показує шанувальникам образи, що можуть підійти будь-якій українській модниці.

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Образ Маші Єфросиніної

Знаменитість позувала перед камерою, спершись на мотоцикл. Для нової зйомки Єфросиніна обрала костюм небесного кольору з трендовим принтом tie-dye.

Мінішорти та футболка на зірці – від її власного бренду Mashsh Wear. Зазначимо, що такий костюм обійдеться прихильницям у 2599 гривень.

Маша Єфросиніна поєднала вбрання з бежевими босоніжками з принтом на масивній підошві. Вона розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі телеведуча зробила макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники засипали зірку компліментами у коментарях: 

  • "Неймовірна";
  • "Гарна футболка";
  • "Костюм – вогонь";
  • "Ти супер";
  • "Ви маєте просто неймовірний вигляд".