Знаменитість повернулася з довгоочікуваного відпочинку в Мексиці й тепер ділиться світлинами з повсякденного життя. Зокрема Маша часто показує свій look of the day.

Дивіться також Маша Єфросиніна зачарувала романтичним образом у рожевому костюмі: відео

Спортивний look Маші Єфросиніної

Ведучу сфотографували під час бігу. Єфросиніна зображена на фото в русі в спортивному костюмі жовтого кольору, що актуальний в цьому сезоні. Вбрання складалося з вкороченого худі з капюшоном і штанів палаццо в спортивному стилі.

Такий look ведуча поєднала з білими кедами. Коротке волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж у коричневих відтінках.



Маша Єфросиніна в жовтому костюмі / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Інші повсякденні образи ведучої