Знаменитість повернулася з довгоочікуваного відпочинку в Мексиці й тепер ділиться світлинами з повсякденного життя. Зокрема Маша часто показує свій look of the day.
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Спортивний look Маші Єфросиніної
Ведучу сфотографували під час бігу. Єфросиніна зображена на фото в русі в спортивному костюмі жовтого кольору, що актуальний в цьому сезоні. Вбрання складалося з вкороченого худі з капюшоном і штанів палаццо в спортивному стилі.
Такий look ведуча поєднала з білими кедами. Коротке волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж у коричневих відтінках.
Маша Єфросиніна в жовтому костюмі / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Інші повсякденні образи ведучої
- На прогулянку Маша одягала блакитний шкіряний костюм і білу базову футболку.
- Єфросиніна позувала в гримерці в блакитній джинсовій сорочці та сірих лосинах.
- Зірка постала перед камерою в салатовій водолазці незвичного фасону та фіолетових штанах з кишенями.