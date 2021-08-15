Телезвезда призналась, что влюбилась в свое платье с первого взгляда. Маша Ефросинина, в гардеробе которой есть вещи от Gucci, Prada, Chanel и других премиальных домов мод, приятно удивилась, что его создали украинские модельеры.

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"Я увидела это платье случайно в инстаграме. Подумала, что западный бренд какой-то. Выяснилось, западноукраинский. Я радуюсь очень, когда вижу, что в Украине создаются достойные мировых дорожек наряды! И очень радуюсь, что влезла в него", – поделилась Маша Ефросинина.

Образ Маши Ефросининой на "Украинской песне"

Перед многотысячной публикой и десятками камер ведущая появилась в блестящем нюдовом платье без бретелек с глубоким декольте. Тугой корсет эффектно подчеркнул хрупкую талию звезды, а пышный низ добавил вечернему образу элегантности.

Как отмечено на официальном сайте, наряд от бренда Milla Nova стоит почти 14 тысяч гривен.

Под нежное платье Маша Ефросинина подобрала босоножки на высоком каблуке, в которых уверенно дефилировала на сцене. Стилисты уложили ее волосы в голливудские локоны и сделали макияж со стрелками и блестящими тенями.



Маша Ефросинина в платье за 14 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина в платье за 14 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей

Днями ранее Маша Ефросинина демонстрировала не менее роскошные аутфиты: