Сначала Маша Ефросинина распространяла жуткие кадры из затопленного Херсона, где люди сидя на деревьях зовут на помощь, призвала присоединиться к гуманитарному сбору пострадавшим и делилась, как избежать холеры. Однако, похоже, ей лопнуло терпение, и она обратилась к тем, кто молча смотрит на геноцид украинского народа.

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Ефросинина обратилась к россиянам из-за подрыва Каховской ГЭС

В инстаграме с 2-миллионной аудиторией Маша Ефросинина опубликовала пост, в котором обратилась к россиянам. Она подчеркнула, что за 16 месяцев те стали народом, который все презирают.

Россияне, как вы живете? Как вы засыпаете, глядя, как украинские города уходят под воду, унося с собой все живое? Как вам быть грязью под ногами сошедших с ума дедов, которые навсегда сделали вас самым призираемым народом на планете?

– написала Маша Ефросинина.

Ведущая подчеркнула, что если бы тех собрался хотя бы миллион, то они бы снесли режим Путина.

"Как вы объясните своим детям, что выбрали купить цветную обложку для паспорта, чтобы не стесняться его в аэропортах, чем организоваться хотя бы в миллион человек из всей вашей огромной страны и разобрать на х*й по кирпичам Кремль? Как вам не стыдно жить в этой стране", – эмоционально спросила Ефросинина.

Маша Ефросинина обратилась к россиянам / Фото с инстаграма ведущей