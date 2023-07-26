Зіркове подружжя разом вже 20 років. Вони виховують двох дітей – 19-річну доньку Нану та 9-річного сина Олександра. Втім, у їхньому сімейному житті був складний період, коли вони жили окремо. Саме в цей кризовий момент Єфросиніна "заліза" у телефон коханого.

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Маша Єфросиніна перевіряла телефон чоловіка

Як повідомила знаменитість, одна з жінок, які писали Тимуру, дуже наполегливо хотіла з ним побачитися. Чоловік навіть відповів їй, він відправив смайл. Телеведуча переймалася через це, навіть попри те, що вони тоді жили окремо.

Йому писала якась шизофренічна кількість дівчат. Якщо відкривати його месенджер, там були одні дівчата. Художниця, дизайнерка, письменниця, поетеса, ще хтось. І от вона йому пише: "Я так би хотіла з тобою зустрітися, хоча б один вечір, хоча б якесь побачення". А він відповів їй дужками,

– розповіла ведуча.

Єфросиніна зауважила: "Може він через ввічливість відповів", однак все одно не хотіла, щоб він їй не відписував.

Втім, зараз Маша переконана, що потрібно довіряти своєму партнеру. Оскільки, якщо ти "залізеш" у його соціальні мережі чи месенджери, то обов'язково щось там знайдеш. Водночас, якщо не знайдеш, то точно щось додумаєш. Тож висновок, який зробила телеведуча: "Хочеш втратити партнера – залізь у його телефон".

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