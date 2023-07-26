У своєму шоу "Дорослі дівчатка" подруги обговорили червоні прапорці у стосунках. Зокрема, вони згадали про заборони та обмеження. Відтак, Оля Полякова зауважила, що після початку стосунків з чоловіком, той перестав спілкуватися з більшістю своїх друзів. З огляду на це, співачка зробила висновок, що її можна назвати аб'юзером у стосунках. Водночас Єфросиніна їй заперечила, вона зауважила, що Вадим "не виглядає як жертва".

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Маша Єфросиніна боїться чоловіка Полякової

Телеведуча пояснила, що на дні народження співачки зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим хотіли посперечатися з Вадимом. Втім, їм це не дуже вдалося.

Він сказав: "Спокійно, я говорю". Він ніжно це сказав, але трохи "жим-жим" було",

– поділилася Єфросиніна.

Оля Полякова дуже здивувалася і пояснила, що Вадим насправді добра та чуйна людина.

"Дорослі дівчата": дивіться відео онлайн

До слова, Маша Єфросиніна днями розповіла, що проживає складний період. Вона зізналася, що їхній з чоловіком шлюб проходить чергове випробування. Відтак телеведучій морально зараз дуже складно.

Що відомо про шлюб Олі Полякової