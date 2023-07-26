У своєму шоу "Дорослі дівчатка" подруги обговорили червоні прапорці у стосунках. Зокрема, вони згадали про заборони та обмеження. Відтак, Оля Полякова зауважила, що після початку стосунків з чоловіком, той перестав спілкуватися з більшістю своїх друзів. З огляду на це, співачка зробила висновок, що її можна назвати аб'юзером у стосунках. Водночас Єфросиніна їй заперечила, вона зауважила, що Вадим "не виглядає як жертва".
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Маша Єфросиніна боїться чоловіка Полякової
Телеведуча пояснила, що на дні народження співачки зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим хотіли посперечатися з Вадимом. Втім, їм це не дуже вдалося.
Він сказав: "Спокійно, я говорю". Він ніжно це сказав, але трохи "жим-жим" було",
– поділилася Єфросиніна.
Оля Полякова дуже здивувалася і пояснила, що Вадим насправді добра та чуйна людина.
"Дорослі дівчата": дивіться відео онлайн
Що відомо про шлюб Олі Полякової
- Бізнесмен Вадим Буряковський старший від співачки на 15 років. Вони познайомились на роботі. Полякова отримала замовлення на виступ на "благодійному" вечорі, який виявився днем народження чоловіка.
- За словами співачки, вона закрутила роман із Буряковським і водночас була у стосунках зі своїм бойфрендом. До того ж бізнесмен також був одружений.
- Оля та Вадим зіграли весілля у 2004 році. Наступного року у них народилась перша донька Марія, а у 2011 році на світ з'явилась Аліса.