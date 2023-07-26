Звездные супруги вместе уже 20 лет. Они воспитывают двоих детей – 19-летнюю дочь Нану и 9-летнего сына Александра. Однако в их семейной жизни был сложный период, когда они жили по отдельности. Именно в этот кризисный момент Ефросинина "зелеза" в телефон любимого.

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Маша Ефросинина проверяла телефон мужа

Как сообщила знаменитость, одна из женщин, писавших Тимуру, очень настойчиво хотела с ним увидеться. Мужчина даже ответил ей, он отправил смайл. Телеведущая была обеспокоена этим, даже несмотря на то, что они тогда жили отдельно.

Ему писало какое-то шизофреническое количество девушек. Если открыть его мессенджер, там были одни девушки. Художница, дизайнер, писательница, поэтесса, еще кто-то. И вот она ему пишет: "Я так бы хотела с тобой встретиться, хотя бы один вечер, хотя бы какое-нибудь свидание". А он ответил ей скобками,

– рассказала ведущая.

Ефросинина заметила: "Может он по вежливости ответил", однако все равно не хотела, чтобы он ей не отписывал.

Впрочем, сейчас Маша убеждена, что нужно доверять своему партнеру. Поскольку, если ты "залезешь" в его социальные сети или мессенджеры, то обязательно что-нибудь там найдешь. В то же время, если не найдешь, то точно что-нибудь додумаешь. Так что вывод, который сделала телеведущая: "Хочешь потерять партнера – залезь в его телефон".

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