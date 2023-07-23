Вона опублікувала емоційну інстаграм-сторіс після гучного скандалу довкола серіалу "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень, який компанія Юрія Горбунова планує зняти. У своєму блозі телеведуча відреагувала на ситуацію з телесеріалом та поділилася труднощами, з якими стикнулася у взаєминах з чоловіком.

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Маша Єфросиніна розповіла про складний період у стосунках

Зірка зізналася, що вони з чоловіком зараз мають проблеми у взаєминах. Їй важко це переживати, тож Єфросиніна сказало, що часто плаче.

Щоденні сльози та страхи за Тимура, з яким зараз стосунки проходять чергове випробування,

– написала знаменитість.



Маша Єфросиніна зізналася, що має проблеми у стосунках з Тимуром Хромаєвим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, чоловік Маші Єфросиніної з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Водночас ведуча разом з дітьми та своєю мамою виїхала за кордон. Спочатку вони перебували у Німеччині, але пізніше Маша вирішила переїхати ближче до України та облаштувала життя родини у Польщі.

Відомо, що зіркове подружжя разом вже 20 років. Вони виховують двох дітей – 19-річну доньку Нану та 9-річного сина Олександра. На початку липня вони приїжджали до Києва, аби зустрілися з батьком.