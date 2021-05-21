У гардеробі популярної Маші Єфросиніної безліч речей від преміальних будинків мод – Gucci, Prada, Fendi та інші. Разом з тим телеведуча підтримує й українські бренди, вбрання від яких обирає для важливих публічних появ чи стильних фотозйомок.

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Цього разу знаменитість зробила ставку на бренд Olēnich. Вона одягла довге вишневе пальто з екошкіри з широким довгим поясом. Його вартість 636 євро – 21 тисяча гривень. Вбрання вдало підкреслило тендітну фігуру Маші Єфросиніної.

Під пальто зірка підібрала легку смарагдову сукню довжини максі з принтом. Це ідеальне поєднання кольорів! Коротке волосся ведуча вклала в голлівудські локони та зробила фірмовий макіяж зі стрілками і ніжно-рожевою помадою.

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Схоже, в цьому жіночному образі Єфросиніна знімала одне з інтерв'ю для власного проєкту "Екзамен", адже в підписі до фото вона анонсувала прем'єру нового випуску.

Попередні образи Маші Єфросиніної: