Днями Маша Єфросиніна опублікувала інтригуючий допис, поділившися, що не змогла полетіти в подорож, на яку чекала півтора року. Нарешті зірка прояснила ситуацію. Свій день народження вона хотіла провести в Мексиці, однак відпустка зірвалася.

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Чому Маша Єфросиніна не полетіла до Мексики

Вперше за 15 місяців ведуча мала б відправитися у романтичну подорож з чоловіком. Подружжя багато разів відкладало поїздку через напружені робочі графіки й вирішило приурочити відпустку до 42-річчя Єфросиніної. Однак незадовго до перельоту виявилося, що в Тимура Хромаєва "протермінований" закордонний паспорт.

17 травня ми повинні були полетіти. На валізах, все спаковано, все перевірено, все ідеально. А потім він побачив, що два дні тому в нього закінчився термін дії паспорта,

– поділилася знаменитість.

Як людина, яка "ніколи не спізнюється на рейси, нічого не плутає, все заздалегідь планує" Маша Єфросиніна була дуже розчарована. Аби вгамувати істерику дружини, яка вже відклала роботу та відправила 6-річного сина до бабусі, коханий забрав її до Одеси.

"Я ридала, поки мене чоловік не згріб в оберемок і не відвіз до Одеси", – розчаровано заявила ведуча.

Додамо, що на романтичну відпустку в Мексиці подружжя все ж сподівається. Маша Єфросиніна вірить, що паспорт швидко зроблять, а готелі підуть на зустріч", бо вона зобов'язана "втекти на свій день народження".