В гардеробе популярной Маши Ефросининой множество вещей от премиальных домов мод – Gucci, Prada, Fendi и другие. Вместе с тем телеведущая поддерживает и украинские бренды, наряды от которых выбирает для важных публичных появлений или стильных фотосъемок.
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На этот раз знаменитость сделала ставку на бренд Olēnich. Она надела длинное вишневое пальто из экокожи с широким длинным поясом. Его стоимость 636 евро – 21 тысяча гривен. Наряд удачно подчеркнул хрупкую фигуру Маши Ефросининой.
Под пальто звезда подобрала легкое изумрудное платье длины макси с принтом. Это идеальное сочетание цветов! Короткие волосы ведущая вложила в голливудские локоны и сделала фирменный макияж со стрелками и нежно-розовой помадой.
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Похоже, в этом женственном образе Ефросинина снимала одно из интервью для собственного проекта "экзамен", ведь в подписи к фото она анонсировала премьеру нового выпуска.
Предыдущие образы Маши Ефросининой:
- для весенней прогулки по столице она выбирала стильный образ – голубой кожаный костюм;
- в ярких цветах весны ведущая снялась в фэшн-съемке;
- звезда поражала идеальным телом в коротких шортах и топе.