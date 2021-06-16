Маша Єфросиніна зачарувала романтичним образом у рожевому костюмі: відео

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала новий образ, який обрала для зйомок. Зірка постала перед камерами у ніжному рожевому костюмі.

Після відпустки в Мексиці Маша Єфросиніна повернулася до робочих буднів. На особистій сторінці в інстаграмі вона знову публікує кадри, де показує одяг для зйомок.

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Романтичний look Маші Єфросиніної

Телеведуча постала перед камерою у надзвичайно красивому костюмі ніжно-рожевого кольору, що складався з широких штанів і піджака. Маша не застібала верхній одяг, з-під якого виднілася біла футболка. Вбрання вона поєднала зі взуттям білого кольору на низькій підошві.

Коротке волосся Єфросиніної візажисти вклали у легкі локони, а на її обличчі зробили бездоганний макіяж: на повіки нанесли світлі тіні, а губи нафарбували матовою помадою нюдового кольору.

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