После отпуска в Мексике Маша Ефросинина вернулась к рабочим будням. На личной странице в инстаграме она снова публикует кадры, где показывает одежду для съемок
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Романтический look Маши Ефросининой
Телеведущая появилась перед камерой в чрезвычайно красивом костюме нежно-розового цвета, который состоит из широких брюк и пиджака. Маша не застегивала верхнюю одежду, из-под которой виднелась белая футболка. Наряд она соединила с обувью белого цвета на низкой подошве.
Короткие волосы Ефросининой визажисты уложили в легкие локоны, а на ее лице сделали безупречный макияж: на веки нанесли светлые тени, а губы накрасили матовой помадой нюдового цвета.
Предыдущие образы Маши Ефросининой
- На отдыхе в Мексике звезда позировала в эффектном черно-белом костюме, который состоит из штанов и топа.
- Ведущая позировала перед камерой в обтягивающем оранжевом халате, который подчеркнул безупречную фигуру.
- В кадре звезда предстала в нежном платье и пальто из экокожи за более чем 20 тысяч гривен.