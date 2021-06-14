На початку січня донька Маші Єфросиніної полетіла на навчання в Канаду. Зараз у коледжі канікули, які Нана проведе в Україні. Ведуча зізналася, що за ті кілька місяців, які вони не бачилися, дівчинка дуже змінилася.

Варто знати Найстрашніший день у житті, – Маша Єфросиніна розповіла, як мало не втратила доньку

"Повернулася зовсім іншою людиною: дорослішою, досвідченою, свідомою", – розповіла Маша Єфросиніна.

Свої слова зірка підтвердила дорослими вчинками 17-річної Нани. Як з'ясувалося, дівчинка влаштувалася на роботу, аби заробити перші гроші. Вона працює молодшим менеджером у бренді зіркової мами Mashsh.

Попросилась влаштуватися до мене на роботу, у мою компанію. Сказала: "Хочу заробляти свої перші гроші". Працює на найнижчих посадах – молодшим менеджером у моєму бренді, але працює,

– гордо заявила Маша Єфросиніна.

Зазначимо, хоч Маша Єфросиніна вкрай рідко показує доньку публіці, вона дуже близька з Наною. Ведуча важко відпускала її на навчання в Канаду. Вона так плакала в аеропорту, що до неї підійшли незнайомі люди і стали заспокоювати. Тоді як 17-річна дівчинка значно легше переживала розлуку.

Знаменитість запевняла, що в Канаді доньці живеться несолодко. Заможні батьки вирішили не знімати їй квартиру, тому вона оселилася в гуртожитку разом з іншими іноземними студентами. Нана жила в дуже маленькій кімнаті, де ліжко поєднане з шафою. Ускладнювали навчальний процес і карантинні обмеження. На уроках вона сиділа в масці, окулярах та пластмасовому козирку.