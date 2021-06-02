Маша Єфросиніна вперше за тривалий час відправилася за кордон. Вона нетерпляче чекала на цей момент, тому відпочинок на узбережжі океану був неабияк бажаний.

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Look Маші Єфросиніної в Мексиці

Для одного з останніх вечорів відпустки телеведуча обрала стильне вбрання. Вона позувала на камеру під час заходу сонця. Маша зображена на атмосферних світлинах в чорному костюмі з принтом у білий горошок, що складався з широких штанів і топу з довгими рукавами та спокусливим декольте.

Поєднала одяг з босоніжками на низькій підошві. Волосся Єфросиніна зібрала у хвіст та довершила зачіску красивою пов'язкою. Серед аксесуарів її look доповнювала мінімалістична підвіска та сонцезахисні окуляри. На відпочинку Маша не користується косметикою й демонструє натуральну вроду. Також вона похизувалася золотистою засмагою.



Маша Єфросиніна в чорно-білому костюмі / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Маша Єфросиніна в чорно-білому костюмі / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

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