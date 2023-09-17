Йому з цим жити, – Маша Єфросиніна прокоментувала свою сварку з Горбуновим

Нещодавно Машу Єфросиніну засудили в мережі за те, що вона довго не коментувала скандал навколо Юрія Горбунова. Після цього вона заявила, що він перестав для неї існувати. Ведучий відповів їй. Тепер Єфросиніна прокоментувала їхню сварку.

Виявилося, що коли почався скандал з Горбуновим, вона їхала до дітей на відпочинок, тому не перевіряла новини. І як тільки ведуча побачила цю інформацію, то одразу опублікувала допис в інстаграмі.

Цікаво Я протестую, – Маша Єфросиніна відповіла, як ставиться до чоловіків, які виїхали з країни

Марія тоді написала, що буде висловлюватися, коли вважатиме за потрібне. Після цього хейтери почали звинувачувати її у тому, що вона вигороджує Горбунова.

Коли я начиталася тих 3 тисячі коментів того, що я ледь не союзниця Юрія Горбунова в цій схемі, я просто написала: "Та від'їб*ться з ним",

– каже Єфросиніна.

Зірка тоді додала, що ведучий припинив для неї своє існування ще у 2021 році.

На це Горбунов відповів, що Єфросиніна все вигадала, бо "вирішила скористатися можливістю". За його словами, про цей конфлікт краще запитати у неї самої.

Ведуча вважає, що він так сказав, щоб не говорити правду.

"А отак, як він сказав, що нехай Маша говорить, це, як правило, говорять люди, які не хочуть, щоб правда розкрилася. Тому йому з цим жити… І я написала правду – мені не цікава ця людина", – відповіла Маша.

Дивиться інтерв’ю з Машею Єфросиніною: відео

Скандал навколо Горбунова: коротко