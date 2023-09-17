Виявилося, що коли почався скандал з Горбуновим, вона їхала до дітей на відпочинок, тому не перевіряла новини. І як тільки ведуча побачила цю інформацію, то одразу опублікувала допис в інстаграмі.
Цікаво Я протестую, – Маша Єфросиніна відповіла, як ставиться до чоловіків, які виїхали з країни
Марія тоді написала, що буде висловлюватися, коли вважатиме за потрібне. Після цього хейтери почали звинувачувати її у тому, що вона вигороджує Горбунова.
Коли я начиталася тих 3 тисячі коментів того, що я ледь не союзниця Юрія Горбунова в цій схемі, я просто написала: "Та від'їб*ться з ним",
– каже Єфросиніна.
Зірка тоді додала, що ведучий припинив для неї своє існування ще у 2021 році.
На це Горбунов відповів, що Єфросиніна все вигадала, бо "вирішила скористатися можливістю". За його словами, про цей конфлікт краще запитати у неї самої.
Ведуча вважає, що він так сказав, щоб не говорити правду.
"А отак, як він сказав, що нехай Маша говорить, це, як правило, говорять люди, які не хочуть, щоб правда розкрилася. Тому йому з цим жити… І я написала правду – мені не цікава ця людина", – відповіла Маша.
Дивиться інтерв’ю з Машею Єфросиніною: відео
Скандал навколо Горбунова: коротко
- Компанія "Прототип Продакшн", керівником якої є Юрій Горбунов, виграла мистецький конкурс, оголошений державним підприємством. Студія планувала зняти 24-серійний серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень.
- Водночас українці проти, адже ці кошти можна було б витратити на дрони чи будь-яку іншу допомогу ЗСУ. Про це висловився продюсер Ігор Кондратюк.
- До того ж у мережі помітили, що сюжет серіалу нагадує російське шоу "Жуки" 2019 року – глядачі не в захваті від ідеї дивитися такий контент.
- Юрій Горбунов відповідав на критику, але вона не припинилась. На його думку "гумор зараз потрібен", до того ж новий український контент має сприяти боротьбі з Росією на інформаційному фронті.