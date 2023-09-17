Єфросиніна пояснила, що не може змиритися з цим. Сама ведуча зараз переживає складний період, оскільки щодня хвилюється через життя коханого.

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Шанувальники поцікавилися у Марії, чи змирилася вони з тим, що деякі чоловіки тікають з країни, аби не йти на фронт. Ведуча проти цього, хоч і намагається не засуджувати їх.

А нащо миритись з цим? Я не мирюся. Я проти, як жінка, в родині якої чоловік прийняв рішення йти захищати нас з вами і країну тих, хто поїхав з неї. І яка бачить тисячі жіночих доль, в яких прийнято такі самі рішення,

– пояснила Єфросиніна.

Ведуча здивувала тим, що знає історії, де жінки шантажують своїх чоловіків, мовляв, якщо ті не виїдуть – то вони розлучаться.

"Це болісна тема для багатьох родин, де хворі дітки. Війна зруйнувала багато родин. Тому особисто я всередині протестую, але намагаюся не засуджувати, не знаючи причин", – відповіла Маша.



Єфросиніна відповіла, як ставиться до виїзду чоловіків / Скриншот з її інстаграму

Зірка також поділилася з підписниками своїм емоційним станом під час війни. За її словами, зараз "рятують" діти, друзі, робота, виступи та допомога іншим. Водночас ведучу виснажує страх за чоловіка, погані новини, невизначеність та безглузді наклепи.



Єфросиніна розповіла, як почувається / Скриншот з її інстаграму

Чоловік Єфросиніної служить в ЗСУ