Маша Єфросиніна відреагувала на критику в бік Тимура Мірошниченка через Нацвідбір
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Українська телеведуча Маша Єфросиніна услід за Тимуром Мірошниченком прокоментувала заплутане оголошення результатів. Вона підтримала колегу й зауважила, що він "взяв весь удар на себе".
Фінал Національного відбору Євробачення-2022 спричинив бурхливі обговорення у мережі. Зокрема й тому, що оголошення результатів було заплутаним.
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Маша Єфросиніна про заплутане оголошення результатів
Услід за поясненнями Тимура Мірошниченка про те, що йому почали диктувати неправильні бали у навушники, курйоз прокоментувала й Маша Єфросиніна. Вона підтримала колегу та зізналась, що ніяк не реагувала на все це тому, що взагалі не чула редакторів.
До сказаного можу лише додати, що у мене підслуховування в момент розкриття конверта взагалі вимкнулось, тому Тимур взяв весь удар на себе, зрозумівши, що я не чую редакторів,
– поділилась Єфросиніна.
Маша Єфросиніна про Мірошниченка та Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз
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Головне про фінал Нацвідбору
- 12 лютого відбувся фінал Національного відбору Євробачення-2022. 8 учасників виступили на сцені з ефектними номерами. Щоправда, гурт Cloudless виступав двічі через форс-мажор: фіналістам декілька разів вимикався звук.
- Переможницею конкурсу стала співачка Alina Pash з піснею Shadows of Forgotten Ancestors. Вона посіла перше місце з 15 балами.
- На конкурсі не обійшлось без скандалів. Через плутанину з оголошенням результатів гурт Kalush Orchestra, що посів 2 місце, запідозрив Суспільне у тому, що виграш Паш – фальсифікація. Вони планують розв'язувати питання у судовому порядку.