Маша Єфросиніна відповіла, як реагує на гнівні коментарі хейтерів

Українська ведуча та інтерв'юєрка Маша Єфросиніна часто отримує негативні коментарі. Зірка зізналась, що просто видаляє їх.

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що часто потерпає через коментарі хейтерів. Зірка розповіла, як з ними бореться.

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Маша Єфросиніна про хейтерів

Знаменитість зізналась, що видаляє негативні коментарі. Вона вважає, що її особиста сторінка схожа на її дім, тож кого-небудь вона туди не впускає.

"Так, я видаляю хейтерські коментарі. Я все розумію про публічність: ти сама виставляєш – будь ласка, слухай, що про тебе говорять. Але, припустимо, я дуже гостинна людина і люблю приймати гостей, але це не означає, що можна прийти до мене в дім і наср*ти у мене в передпокої. Приходьте, проходьте до столу, сідайте, розмовляйте, стіл ваш, але брехати не треба", – пояснила ведуча.

Також Маша Єфросиніна розповіла, що ніколи не "накручувала" у блозі лайки або підписників.

Це ж чистої води самообман. Який сенс цим займатися,

– наголосила зірка.

Зазначимо, Маша Єфросиніна й справді часто стикається зі шквалами критики в її бік: