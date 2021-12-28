Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что часто страдает из-за комментариев хейтеров. Звезда рассказала, как с ними борется.

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Маша Ефросинина о хейтерах

Знаменитость призналась, что удаляет негативные комментарии. Она считает, что ее личная страница похожа на ее дом, так что кого попало она туда не впускает.

"Да, я удаляю комментарии хейтера. Я все понимаю о публичности: ты сама выставляешь – пожалуйста, слушай, что о тебе говорят. Но, допустим, я очень гостеприимный человек и люблю принимать гостей, но это не значит, что можно прийти ко мне в дом и наср*ть у меня в прихожей. Приходите, проходите к столу, садитесь, разговаривайте, стол ваш, но врать не надо", – объяснила ведущая.

Также Маша Ефросинина рассказала, что никогда не "накручивала" в блоге лайки или подписчиков.

Это же чистой воды самообман. Какой смысл этим заниматься,

– подчеркнула звезда.

Отметим, Маша Ефросинина действительно часто сталкивается со шквалами критики в ее сторону: