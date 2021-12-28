Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що часто потерпає через коментарі хейтерів. Зірка розповіла, як з ними бореться.
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Маша Єфросиніна про хейтерів
Знаменитість зізналась, що видаляє негативні коментарі. Вона вважає, що її особиста сторінка схожа на її дім, тож кого-небудь вона туди не впускає.
"Так, я видаляю хейтерські коментарі. Я все розумію про публічність: ти сама виставляєш – будь ласка, слухай, що про тебе говорять. Але, припустимо, я дуже гостинна людина і люблю приймати гостей, але це не означає, що можна прийти до мене в дім і наср*ти у мене в передпокої. Приходьте, проходьте до столу, сідайте, розмовляйте, стіл ваш, але брехати не треба", – пояснила ведуча.
Також Маша Єфросиніна розповіла, що ніколи не "накручувала" у блозі лайки або підписників.
Це ж чистої води самообман. Який сенс цим займатися,
– наголосила зірка.
Зазначимо, Маша Єфросиніна й справді часто стикається зі шквалами критики в її бік:
- зірка отримувала здогадки від користувачів мережі про те, що хворіє на психологічні хвороби;
- багато хто з прихильників підозрював, що телеведуча захопилась пластичними операціями;
- ще з однією хвилею критикою знаменитість зіткнулась, коли показала відео, як їй роблять макіяж, коли вона лежала на дивані через блокаду спини.