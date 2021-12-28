Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що часто потерпає через коментарі хейтерів. Зірка розповіла, як з ними бореться.

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Маша Єфросиніна про хейтерів

Знаменитість зізналась, що видаляє негативні коментарі. Вона вважає, що її особиста сторінка схожа на її дім, тож кого-небудь вона туди не впускає.

"Так, я видаляю хейтерські коментарі. Я все розумію про публічність: ти сама виставляєш – будь ласка, слухай, що про тебе говорять. Але, припустимо, я дуже гостинна людина і люблю приймати гостей, але це не означає, що можна прийти до мене в дім і наср*ти у мене в передпокої. Приходьте, проходьте до столу, сідайте, розмовляйте, стіл ваш, але брехати не треба", – пояснила ведуча.

Також Маша Єфросиніна розповіла, що ніколи не "накручувала" у блозі лайки або підписників.

Це ж чистої води самообман. Який сенс цим займатися,

– наголосила зірка.

Зазначимо, Маша Єфросиніна й справді часто стикається зі шквалами критики в її бік: