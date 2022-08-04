Облили мене лайном, – Маша Єфросиніна вперше відповіла на хейт через російську мову

На початку липня на ютуб-каналі Маші Єфросиніної вийшов випуск "Взрослых девочек", в якому вони з Поляковою пояснюють, чому не можуть знімати шоу українською. Після цього ведучу накрила хвиля хейту, на яку вона відповіла лише зараз.

Маша Єфросиніна переконана, що мовний скандал довкола неї розкрутили, аби розколоти країну. Адже ще в березні її "ніхто на вила не підіймав" за російськомовні звернення.

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Маша Єфросиніна відповіла на хейт через мову

Просто сіли там кілька чуваків і дві тьоті й облили мене лайном. З цього пішли заголовки. І ось тут воно вже долетіло до тих людей, для яких ця тема є дуже болючою. І я їх розумію. Бо коли тобі болить, і ти читаєш, що вона, с*ка така, "відмовляється говорити українською", ти приходиш до неї в коменти і бажаєш, щоб її діти були вбиті рашистами і зґвалтовані,

– висловилася Єфросиніна.

Тож ведуча вважає, що цей скандал був комусь вигідний, "комусь було потрібно, щоб люди так зреагували". На її думку, не обійшлося тут без впливу росії, адже це ідеальний сюжет для їхньої пропаганди.

"Чи я не є сьогодні ідеальним прикладом того, щоб російськомовну ведучу, яка ще 2014 року кричала проти анексії Криму, що "я крымчанка, меня никто не трогает в этой стране", сьогодні показати по всіх каналах: "Дивіться, як її розп'яли, не зважаючи на те, скільки вона робить?" – риторично запитала Єфросиніна.

Чому Єфросиніна не коментувала мовний скандал

Зірка зізналася, що за роки роботи на телебаченні навчилася не реагувати на хейт, тож не стала відповідати критикам і цього разу, адже впевнена, що все робить по совісті.

Ти не будеш виходити і доводити всім, що твій інстаграм вже давно українською, що всі інтерв'ю і проєкти, Євробачення, статті, блоги, все я вела українською, що було в публічному полі,

– наголошує Маша Єфросиніна.

Хто з зірок критикував Єфросиніну