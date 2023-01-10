Після новини про санкції путініст згадав про колишню співпрацю з Зеленським, назвавши його "зайкою". Також Кіркоров цинічно заявив, що його пісні не можна заборонити в Україні. За словами скандального Філіпа, введенням санкцій президент України нібито "визнав його талант".

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Що про це каже Маша Єфросиніна

Ведуча не оминає увагою скандальні події в шоу-бізнесі. Раніше вона часто зверталася до росіян, але тепер розуміє, що з ними нема про що говорити. Зірка зазначила, що не читала допис Кіркорова, який недоступний для користувачів з України, але при нагоді глянула б очі цьому путіністу.

Все ніяк не можу зрозуміти, як всі ці люди живуть в злагоді з собою протягом всього нападу їхньої країни на Україну, яку вони називали своїм другим домом!

– емоційно висловилася ведуча.

"Ну не може ж так відбити пам'ять! Як він обожнював Україну, не вилізав з Києва. Які дифірамби співав Зеленському. Не соромлячись, просив, щоб йому дали роль у ще одній частині "Любові у великому місті". Як зі сцени зізнавався у коханні своїм шанувальникам та постійно натякав, що мріє про звання народного", – додала Єфросиніна. За словами Маші, таке можна сказати про всіх путіністів із санкційного списку, бо вони активно гастролювали в Україні з кінця 90-х. Десятки років заробляли тут, а тепер підтримують вбивства мирних українців, терор на нашій землі.

Що ж, бл*ть, за нелюдами вони всі стали? Як вони на себе дивляться в дзеркало? Як вони дивляться в очі своїх дітей?

– підсумувала Єфросиніна.



Єфросиніна про Кіркорова / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

Зазначимо, цинічність у час різдвяних свят проявила й подруга Філіпа – зрадниця Ані Лорак. Підсанкційна співачка разом з Кіркоровом грала у фільмі "Вечора на хуторі біля Диканьки". Вона привітала з Різдвом і поностальгувала за зйомками в Україні. Гастролерка опублікувала відео, на якому милувалася своєю вродою та співала хіт нульових "Я же говорила", написаний під фільм. Та замість підтримки їй вкотре нагадали про зраду.