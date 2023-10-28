Єфросиніна у новому інтерв'ю наголосила, що він навчився вбивати. Раніше ведуча розповідала, чим її чоловік-військовий займається у ЗСУ.

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Єфросиніна розповіла, як змінився її чоловік

На запитання, як часто телеведуча спілкується з Тимуром, Маша відповіла, що у них є правило – він має з'являтися хоча б раз на день або попереджає, що найближчими днями не буде зв'язку.

За її словами, Тимур Хромаєв дуже змінився після того, як вирушив на фронт. Якщо колись він навіть не підвищував голос, то зараз спокійно знищує окупантів, які прийшли на наші землі.

Мій Тимур… Людина, яка жодного слова поганого ніколи ні про кого не сказала. Жодного разу не підвищив голосу на наших дітей, на мене… І тут мій чоловік каже: "Ми стільки п**орасів…". І тут я розумію, що мій чоловік тепер знає, що таке вбивати,

– пояснила Єфросиніна.

Вона додала, що змінюють всі чоловіки, які потрапляють на фронті. Проте щось у Тимурові залишилося таким, як було раніше.

"Потім мій Тимур вискакує і каже: "А коли ми їхали додому, нам дорогу куропаточки переходили, то ми їх пропустили"... Тоді я зрозуміла, що багато речей своєї трансформації він переживає сам на сам", – розповіла Марія.

Єфросиніна не приховує – за цей час змінилися і їхні стосунки. Тепер чоловік почав її називати коханою.

Мені не вистачало від нього рожевих соплів, а тут – кохана. У нас, коли ми зустрічаємося, справжній медовий місяць. І дуже важка розлука... Я навчилася себе голою фоткати. Ти шлеш і потім чекаєш на реакцію, а там коротке: "Ще",

– зізналася ведуча.

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