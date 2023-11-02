Маша Єфросиніна відверто зізналася, що обговорювала розлучення з чоловіком-військовим

Чоловік української телеведучої Маші Єфросиніної служить у лавах ЗСУ. Зараз у їхніх стосунках часто виникають кризи. А коли Тимур Хромаєв приходить у відпустки додому, пара навіть говорить про розлучення.

Про це Єфросініна розповіла під час інтерв'ю з блогеркою Оленою Мандзюк. Вона вважає, що від розриву зараз їх рятує те, що вони вже розлучалися раніше, але потім знову зійшлися.

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Єфросиніна обговорює розлучення з чоловіком

Як розповіла телеведуча, щоразу, як Тимур повертається у відпустку з фронту, між ними виникають непорозуміння. Маша зізнається – чоловік приїжджає "іншою людиною".

Нам дуже з Тимуром важко. Ми розлучаємося кожного разу, як він приходить в відпустку. В перші три дні ми розлучаємося, бо то приходить зовсім інша людина,

– каже Єфросиніна.

Марія зауважила, що від розриву їх рятує те, що раніше вони вже переживали важкі кризи у шлюбі та навіть розставалися. Тому подібні моменти їм зараз легше переживати.

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Єфросиніна пригадала, що її чоловік 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення “тримався” і не йшов у ЗСУ. Але потім Тимур Хромаєв прийняв рішення і сказав про це дружині.

Він сказав мені: "Чотири місяці тримався і не йшов, я збирався з силами, бо знав, що ти скажеш щось маніпулятивне, щоб я не йшов". Я тоді, звісно, розплакалася. У мене не було вибору йому щось заперечити,

– пригадала ведуча.

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