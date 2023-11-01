Подробицями особистого життя вона поділилася з Машею Єфросиніною. Вона зазначила, що раніше вони справді були щасливою родиною.

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Чоловік пішов у ЗСУ

За словами блогерки, мобілізація Руслана вплинула на її рішення розлучитися.

Її чоловік хотів мобілізуватися ще у 2014 році через свою чітку проукраїнську позицію. Тоді його стримали батьки, але після повномасштабного вторгнення Руслан вирішив остаточно.

Я спочатку його підтримала… Я пам'ятаю цю розмову, цей ранок… Я більше не могла його тримати. Я йому це сказала і він одразу відповів, що йде воювати. Мені було боляче це чути,

– пригадала Мандзюк.

Олена додала, що вона довго винила себе, бо вважала, що це вона причина того, що коханий добровільно пішов на фронт.



Олена Мандзюк з чоловіком Русланом / Фото з її інстаграму

Чому Мандзюк розлучилася з чоловіком

Блогерка вважає, що її шлюб зруйнувала війна. Через місяць після того, як чоловік пішов добровольцем на війну, вона дізналася, що вагітна.

Було важко. В мене стався викидень… Мене це ще більше "загнало"... Все впало на мої плечі. Мені нічого не хотілося, я закривалася в собі. А восени у мене знайшли пухлину і довелося оперуватися,

– зізналася Мандзюк.

Загалом перші 5 місяців розлуки Олену спіткало надто багато випробувань. Жінка була змушена була взяти на себе управління спільним бізнесом, піклуватися про двох дітей та наодинці переживати операції з видалення пухлини.

Через те, що блогерка опинилася з випробуваннями сама, вона злилася на чоловіка. Тому Олена прийняла рішення розлучитися з Русланом.

"Тоді рішення приймалося на емоціях та стресі… Він намагався відмовити мене від розлучення, ми багато говорили. Я думаю, що ми могли врятувати свій шлюб, якби не було війни", – припустила Мандзюк.

Дивіться інтерв'ю з Оленою Мандзюк: відео

Додамо, що за час служби в ЗСУ Руслан декілька разів навідувався у відпустку додому та проводив час з їхніми спільним дітьми – старшою донечкою Мірою та молодшим сином Ладом.