Подробицями особистого життя вона поділилася з Машею Єфросиніною. Вона зазначила, що раніше вони справді були щасливою родиною.
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Чоловік пішов у ЗСУ
За словами блогерки, мобілізація Руслана вплинула на її рішення розлучитися.
Її чоловік хотів мобілізуватися ще у 2014 році через свою чітку проукраїнську позицію. Тоді його стримали батьки, але після повномасштабного вторгнення Руслан вирішив остаточно.
Я спочатку його підтримала… Я пам'ятаю цю розмову, цей ранок… Я більше не могла його тримати. Я йому це сказала і він одразу відповів, що йде воювати. Мені було боляче це чути,
– пригадала Мандзюк.
Олена додала, що вона довго винила себе, бо вважала, що це вона причина того, що коханий добровільно пішов на фронт.
Олена Мандзюк з чоловіком Русланом / Фото з її інстаграму
Чому Мандзюк розлучилася з чоловіком
Блогерка вважає, що її шлюб зруйнувала війна. Через місяць після того, як чоловік пішов добровольцем на війну, вона дізналася, що вагітна.
Було важко. В мене стався викидень… Мене це ще більше "загнало"... Все впало на мої плечі. Мені нічого не хотілося, я закривалася в собі. А восени у мене знайшли пухлину і довелося оперуватися,
– зізналася Мандзюк.
Загалом перші 5 місяців розлуки Олену спіткало надто багато випробувань. Жінка була змушена була взяти на себе управління спільним бізнесом, піклуватися про двох дітей та наодинці переживати операції з видалення пухлини.
Через те, що блогерка опинилася з випробуваннями сама, вона злилася на чоловіка. Тому Олена прийняла рішення розлучитися з Русланом.
"Тоді рішення приймалося на емоціях та стресі… Він намагався відмовити мене від розлучення, ми багато говорили. Я думаю, що ми могли врятувати свій шлюб, якби не було війни", – припустила Мандзюк.
Дивіться інтерв'ю з Оленою Мандзюк: відео
Додамо, що за час служби в ЗСУ Руслан декілька разів навідувався у відпустку додому та проводив час з їхніми спільним дітьми – старшою донечкою Мірою та молодшим сином Ладом.