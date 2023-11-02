Про це Єфросініна розповіла під час інтерв'ю з блогеркою Оленою Мандзюк. Вона вважає, що від розриву зараз їх рятує те, що вони вже розлучалися раніше, але потім знову зійшлися.
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Єфросиніна обговорює розлучення з чоловіком
Як розповіла телеведуча, щоразу, як Тимур повертається у відпустку з фронту, між ними виникають непорозуміння. Маша зізнається – чоловік приїжджає "іншою людиною".
Нам дуже з Тимуром важко. Ми розлучаємося кожного разу, як він приходить в відпустку. В перші три дні ми розлучаємося, бо то приходить зовсім інша людина,
– каже Єфросиніна.
Марія зауважила, що від розриву їх рятує те, що раніше вони вже переживали важкі кризи у шлюбі та навіть розставалися. Тому подібні моменти їм зараз легше переживати.
Як Тимур розповів Маші, що хоче йти на фронт
Єфросиніна пригадала, що її чоловік 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення “тримався” і не йшов у ЗСУ. Але потім Тимур Хромаєв прийняв рішення і сказав про це дружині.
Він сказав мені: "Чотири місяці тримався і не йшов, я збирався з силами, бо знав, що ти скажеш щось маніпулятивне, щоб я не йшов". Я тоді, звісно, розплакалася. У мене не було вибору йому щось заперечити,
– пригадала ведуча.
Дивіться інтерв'ю Маші Єфросиніної з Оленою Мандзюк: відео
Історія кохання Маші Єфросиніної і Тимура Хромаєва
- Закохані познайомилися в Ялті. Тоді вона прогулювалась містом і побачила Тимура, який захоплено дивився на неї. Після знайомства Хромаєв загубив телефон Маші, тому вона подзвонила першою та запросила його на побачення.
- У 2003 році пара одружилася. Новоспечене подружжя прагнуло стати батьками, тож незабаром зірка завагітніла донькою Наною.
- В історії кохання пари не обійшлося без труднощів. У 2013 році вони вирішили пожити окремо. Втім, через рік Маша та Тимур зрозуміли, що не можуть бути один без одного й помирилися. У 2014 році на світ з'явився їхній син Олександр.
- Зараз Хромаєв перебуває на фронті, тож, за словами Маші, їхні стосунки проходять чергове випробовування. Днями Єфросиніна зізналася, що чоловік дуже змінився після того, як вирушив на фронт. Тепер Тимур почав називати її коханою.