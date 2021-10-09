Ні для кого не секрет, що вісім років тому Маша Єфросиніна й Тимур Хромаєв були на межі розлучення. Їхній розрив обговорювала вся країна. Тоді до бізнесмена залицялись безліч жінок. Одна з них хотіла "підкотити" до нього через ведучу.

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Єфросиніна пригадала, що в одному з київських закладів до неї підійшла дівчина зі словами: "Ой, ви знаєте, я вас так люблю! Я уявляю, якщо ви розлучилися з чоловіком, то це ви точно розлучилися! Дайте його телефончик!".

Безумовно, така зухвалість фанатки розгнівила зірку. Вона не стрималась і привселюдно обматюкала її.

Я її послала. Ми розлучені, у нас у кожного своє життя, але підходить ця дівчина, просить його номер, і я готова її розірвати

– пригадала Маша Єфросиніна.

Зазначимо, криза в стосунках зіркового подружжя тривала усього рік. 2014-го вони зійшлися, а влітку цього року відзначили 18 річницю шлюбу – бірюзове весілля.

Після цього інциденту ведуча вперше і востаннє нишпорила в телефоні Тимура. Вона хотіла переконатися, що чоловік не крутить романи під час їхньої паузи. До соцмереж коханого Єфросиніна дібралась, коли той прийшов до доньки (на той час подружжя жило порізно).

"Йому писали всі жінки світу. Звичайно, він був прекрасною здобиччю – багатий, красивий. Він чудово сухо відповідав "так", "ні", "не знаю", – розповіла знаменитість.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром / Фото з інстаграму ведучої

До слова, Маша Єфросиніна – не єдина зірка, яка відверто розповіла про кризу в стосунках. Зараз її переживають Оля Полякова з чоловіком Вадимом. Після 15 років шлюбу пару нібито "штормить" – "закінчується пристрасть, регулярний секс, романтизм, ти живеш з людиною для комфорту".